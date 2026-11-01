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Війська РФ убили жінку та поранили п'ятьох людей у Глухівській громаді Сумщини – ОВА

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Війська РФ убили жінку та поранили п'ятьох людей у Глухівській громаді Сумщини – ОВА
Фото: https://t.me/hryhorov_oleg

Війська РФ у неділю атакували безпілотниками Глухівську громаду Сумської області, внаслідок ударів загинула 70-річна жінка та дістали поранення п'ятеро мирних жителів, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у неділю.

"Від ранку Глухівська громада перебуває під ворожими атаками. Російський FPV-дрон вдарив по цивільній автівці. На жаль, одна з пасажирок – 70-річна жінка – загинула на місці. Ще двоє людей, які перебували в автомобілі, отримали травми... Також росіяни вдарили безпілотниками по житлових будинках у Глухові. Внаслідок влучань на місці виникли пожежі. По медичну допомогу звернулися троє людей", – написав Григоров у телеграм-каналі.

За словами Григорова, лікарі надали необхідну допомогу травмованим пасажирам атакованого автомобіля, а троє мешканців Глухова, які постраждали внаслідок ударів по житловій забудові міста, проходять амбулаторне лікування.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#глухів #атака #сумщина
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