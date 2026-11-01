Перша леді США Меланія Трамп назвала перемир'я в Олешках відправною точкою для тривалого миру

Гуманітарне припинення вогню у тимчасово окупованому місті Олешки та прилеглих районах Херсонської області забезпечило місцевим мешканцям доступ до продовольства, питної води й медикаментів, а також вільне пересування та має послужити початком для досягнення тривалого миру, заявила перша леді США Меланія Трамп у неділю.

"Припинення вогню в Олешках та прилеглих районах Херсонської області надало місцевим жителям свободу пересування, доступ до їжі, чистої води, ліків, а також оновлене почуття гідності без постійної загрози нападу. Нехай Олешки стануть відправною точкою для тривалого миру", – написала вона у X.

Як повідомлялося, з 3:00 вівторка, 27 жовтня, до неділі, 1 листопада, у визначеному районі тимчасово окупованих Олешків діяв режим припинення вогню за посередництва Ватикану та першої леді США Меланії Трамп для проведення гуманітарної операції з доставки допомоги мешканцям та евакуації цивільного населення. У четвер увечері перша леді США поінформувала про завершення розмінування узгоджених дорожніх маршрутів для безпечного проходження гуманітарного конвою до міста. В неділю, 1 листопада, о 22:59 завершується тимчасовий режим припинення вогню, оголошений для проведення гуманітарної місії в Олешках.

Джерело: https://x.com/MELANIATRUMP/status/2116902464293073393?a=T74fWFOkA7-dHsnrfCo&s=20