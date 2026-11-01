Війська РФ атакували п'ять районів Дніпропетровщини і поранили шістьох людей – ОВА

Шестеро людей дістали поранення внаслідок понад 40 російських атак безпілотниками та артилерією по п'яти районах Дніпропетровської області у неділю, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у неділю.

"Шестеро людей дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував п'ять районів. Бив безпілотниками та артилерією... У Дніпрі противник цілив по підприємствах. У Підгороднянській громаді Дніпровського району пошкоджені підприємство і вантажівка. Сталися пожежі", – написав голова ОВА у телеграм-каналі.

За даними Ганжі, у Нікопольському районі під ударами перебували райцентр, а також Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирний і приватні житлові будинки, будівля готелю, магазини, об'єкти інфраструктури та автомобілі. Медики госпіталізували у стані середньої тяжкості 34-річного чоловіка, а 65-річна жінка та двоє 73-річних чоловіків проходять амбулаторне лікування.

Крім того, російські війська атакували об'єкти інфраструктури у Павлоградському та Кам'янському районах, унаслідок чого до лікарні у стані середньої тяжкості доправили 60-річного чоловіка. У Синельниківському районі під вогнем опинилася Васильківська громада, де пошкоджений приватний будинок і госпіталізований у стані середньої тяжкості 43-річний чоловік.