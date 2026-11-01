Війська РФ завдали подвійного удару по Чернівцях і поранили 67-річного чоловіка – ДСНС

Війська РФ у неділю завдали подвійного удару по Чернівцях, унаслідок чого дістав поранення 67-річний чоловік і виникли пожежі в адміністративній будівлі та складських приміщеннях, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Унаслідок першого влучання в адмінбудівлю виникла пожежа площею 30 кв. м. Під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав ще одного удару. Загорілися складські приміщення на площі 200 кв. м... Унаслідок ворожої атаки постраждав 67-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу", – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

За даними рятувальників, ворожі обстріли пошкодили фасад і міжповерхові перекриття адміністративної будівлі, а також знищили покрівлю та майно всередині гаражних приміщень. Під час повторної атаки персонал екстрених служб на місці події перебував на безпечній відстані. Працівники ДСНС повністю ліквідували обидва осередки займання.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/79358