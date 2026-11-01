Втрати військ РФ у жовтні сягнули рекордних 54,4 тис. осіб за час війни – Сибіга

Щомісячні втрати армії РФ убитими та тяжкопораненими у війні проти України в жовтні сягнули абсолютного максимуму за весь час бойових дій і становили 54,4 тис. осіб, водночас Сили оборони України звільнили минулого місяця 96,2 кв. км української території, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у неділю.

"54 400. Щомісячні втрати Росії – окупанти, вбиті або серйозно поранені у її війні проти України, – досягли рекордного максимуму в жовтні, найвищого за всю війну. Це ціна, яку Росія платить за божевільну відмову Путіна припинити безглузде побиття... Добові втрати також побили новий рекорд: лише 21 жовтня 2250 російських військових було вбито або поранено", – написав Сибіга у X.

За інформацією міністра, площа деокупованої Силами оборони у жовтні території на 10,4 кв. км перевищила обсяг земель, які російським військам вдалося захопити за цей самий період. Очільник МЗС наголосив, що масштабні втрати особового складу залишили Москву осторонь її воєнних цілей і засвідчили неможливість перемоги РФ у війні.

Сибіга підтвердив прагнення України до завершення війни та готовність Києва до справедливих взаємних рішень задля негайного припинення бойових дій на тлі подальшого ухилення Москви від мирного врегулювання. У зв'язку з цим глава української дипломатії закликав міжнародну спільноту посилити колективний тиск на РФ з усіх напрямків для примусу Володимира Путіна до переговорів і постійного підвищення ціни агресії для російського режиму.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2116918471455904139?a=kH0mx_bMpuY5QYRO0wE&s=20