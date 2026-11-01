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Під час гуманітарної місії в Олешках українські військові евакуювали 167 цивільних із правобережжя Херсонщини – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України евакуювали 167 мирних жителів із населених пунктів на правобережжі Херсонської області, скориставшись режимом припинення вогню, запровадженим на визначених ділянках для проведення гуманітарної місії в Олешках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у неділю ввечері.

"Підрозділи цивільно-військового співробітництва Угруповання військ "Південь" у співпраці з представниками місцевої влади евакуювали до більш безпечних пунктів Херсонської області 167 цивільних осіб. Серед них – 22 дитини та 21 маломобільна особа, які потребували особливої уваги й допомоги", – йдеться в повідомленні Генштабу в Телеграм.

Зазначається, що людей вивезли з підконтрольних Україні прибережних населених пунктів уздовж Дніпра, які щодня зазнавали російських обстрілів. Завдяки тимчасовому припиненню вогню небезпечні райони змогли залишити громадяни, які раніше не мали можливості виїхати самостійно.

За даними відомства, евакуація проходила у вкрай складних умовах: маршрути пролягали через зруйновані та заміновані дороги, а також ділянки зі спаленою військовою технікою і цивільними автомобілями, що суттєво ускладнювало пересування.

У Генштабі наголосили, що підрозділи Угруповання військ "Південь" чітко та неухильно дотримуються режиму припинення вогню в районі проведення гуманітарної місії.

Як повідомлялося, в неділю, 1 листопада, о 22:59 завершується тимчасовий режим припинення вогню, оголошений для проведення гуманітарної місії в Олешках.

Автор

Редактор · Політичні новини
#гуманітарна #херсонщина #олешки #місія
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