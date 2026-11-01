Внаслідок удару по гуртожитку на Вінниччині загинула дитина, кількість постраждалих зросла до 4 осіб – ОВА

Стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Козятинську громаду загинула 13-річна дівчинка, повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

"Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка. За уточненою інформацією, загиблою виявилася 13-річна дівчинка. Також кількість поранених збільшилася до чотирьох. До лікарні доставили 24-річного чоловіка з легкими травмами. Йому надають необхідну медичну допомогу", – написала Заболотна в телеграм-каналі.

Інформація щодо наслідків атаки продовжує уточнюватися.

Як повідомлялося, в Козятині Вінницької області російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища. Раніше було відомо про двох загиблих і трьох поранених – двох 5-річних дівчаток та 16-річного хлопця.