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Внаслідок удару по гуртожитку на Вінниччині загинула дитина, кількість постраждалих зросла до 4 осіб – ОВА

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Стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Козятинську громаду загинула 13-річна дівчинка, повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

"Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка. За уточненою інформацією, загиблою виявилася 13-річна дівчинка. Також кількість поранених збільшилася до чотирьох. До лікарні доставили 24-річного чоловіка з легкими травмами. Йому надають необхідну медичну допомогу", – написала Заболотна в телеграм-каналі.

Інформація щодо наслідків атаки продовжує уточнюватися.

Як повідомлялося, в Козятині Вінницької області російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища. Раніше було відомо про двох загиблих і трьох поранених – двох 5-річних дівчаток та 16-річного хлопця.

Автор

Редактор · Політичні новини
#вінничина #загиблі #удар #козятин
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