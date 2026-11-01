В неділю завершується тимчасове перемир'я, оголошене для проведення гуманітарної операції в Олешках

В неділю, 1 листопада, о 22:59 завершується тимчасовий режим припинення вогню, оголошений для проведення гуманітарної місії в Олешках.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав жителів Херсонщини бути особливо уважними, стежити за повідомленнями про небезпеку та негайно реагувати на попередження про російські атаки.

"Також наполегливо прошу не відвідувати так звані "червоні зони" – райони та населені пункти поблизу Дніпра. Інтенсивність російських ударів там залишається високою, а загроза для життя – надзвичайною високою", – нагадав він.

Перша леді США Меланія Трамп, коментуючи результати операції, висловила сподівання що Олешки стануть "відправною точкою для тривалого миру".

"Перемир'я в Олешках та прилеглих районах Херсонської області надало мешканцям свободу пересування, доступ до продуктів харчування, чистої води та ліків, а також відновило почуття гідності, позбавивши їх постійної загрози нападу. Нехай Олешки стануть відправною точкою для тривалого миру", – написала Трамп в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Україна запровадила режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 вівторка, 27 жовтня, за київським часом для проведення гуманітарної операції. Домовленість була досягнута за посередництва Меланії Трамп.

Для людей, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, було підготовано маршрут через Білорусь. В суботу вони приїхали з Білорусі до Чернігівської області автобусами гуманітарної місії. Їхній шлях з Олешків проходив через Анапу (Росія), звідки вони вилетіли чотирма літаками до Білорусі, а далі автобусами дісталися до України.