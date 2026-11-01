Порошенко передав військовим 6 модернізованих комплексів ПДТР "Ай-Петрі", що працюють на вищих частотах

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав військовим підрозділам шість модернізованих комплексів протидії технічним розвідкам (ПДТР) "Ай-Петрі", які вже в понеділок, 2 листопада, мають вийти на позиції, повідомляється на сайті політсили в неділю.

Зазначається, що вдосконалені комплекси працюють на вищих частотах. "Починаючи із серпня, росіяни стали застосовувати реактивні "Шахеди", якими тероризують Україну вдень та вночі. Одним із дуже небагатьох ефективних засобів протидії таким атакам є модернізовані комплекси ПДТР "Ай-Петрі". Станом на сьогодні вони можуть працювати на високих частотах, щоб заважати російським "Гераням" та "Герберам" долітати до цілі", – повідомив Порошенко.

За його словами, вся партія "профінансована міністерством оборони однієї з дружніх нам країн-членів НАТО, за що ми їм дуже вдячні". При цьому політик не уточнив, про яку саме країну йдеться.

"Виробництво зараз працює вдень і вночі. І ми дуже дякуємо представникам ЗСУ, заводу-виробнику, і всій нашій команді, яка зробила це можливим", – сказав Порошенко.

Як повідомлялося, Порошенко з осені 2023 року інвестував понад 200 млн грн у виробництво систем "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та використовуються у Збройних силах України. До складу кожного комплексу входить сам засіб протидії ворожим розвідкам, пікап, зарядна станція, генератор та необхідна електроніка. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони України, а 29 червня того ж року повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання у військо цих комплексів. 9 вересня 2026 року ПДТР "Ай-Петрі" був уперше представлений на виставці з безпеки і оборонних технологій MSPO 2026, який пройшов в польському Кельце.