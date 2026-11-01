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Водопостачання правобережної частини Києва відновлено – КМДА

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Водопостачання правобережної частини Києва відновлено – КМДА

В Києві відновили водопостачання на правому березі, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі. Тиск у водопровідних мережах правобережної частини Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Фахівці "Київводоканалу" продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці.

Як повідомлялося, в Києві внаслідок ворожої атаки було знеструмлено один із водопровідних об'єктів. Внаслідок цього спостерігалося зниження тиску води в Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #водопостачання #відновлення
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