РЕПОРТАЖ. Довга дорога з російської окупації: історії мешканців Олешків

Ми, журналісти українських та закордонних ЗМІ, кілька годин чекали наших громадян, які понад добу добиралися до України з окупованих Росією багатостраждальних Олешків (Херсонська область). Як було обумовлено планом гуманітарної місії, вони їхали зі свого рідного міста автобусами до Анапи (РФ), потім — літаками до Білорусі, а звідти знову автобусами до пункту зустрічі у Чернігівській області.

На майданчику все було готово для зустрічі — намети ДСНС, Українського Червоного Хреста, благодійних фондів, волонтери, гаряча їжа, теплі ковдри і, звісно, корм для домашніх улюбленців.

Першою на майданчик заїхала вантажівка ДСНС, з якої долинали гавкіт, скавчання та нявкання. Волонтери одразу перевантажили тварин, наляканих і втомлених довгою дорогою, у вантажівку Українського Червоного Хреста.

"Тут десь близько 70 тварин. Всіх їх чекає реабілітація", — повідомила мені волонтерка організації порятунку тварин та довкілля UAnimals.

За якийсь час на майданчик заходять автобуси й довга верениця машин швидкої допомоги. Люди виходять з автобусів зі словами: "Слава Україні!", "Рідненькі", "Нарешті ми вдома". Багато хто плаче, й чоловіки, й жінки… Хтось одразу непокоїться про свою вівчарку — як вона пережила дорогу і йде до вантажівки УЧХ. Хтось розповідає, як ще в Олешках вдалося домовитися з волонтерами та успішно переправити собак через ріку — дрон перелетів до Миколаєва.

З евакуйованими одразу працюють волонтери, медики, психологи.

"Взяли з собою лише особисті речі, документи й альбоми з фото, де все наше життя. І ключі від квартири взяла… Нам нема до кого їхати…" — розповідає жінка літнього віку.

А 72-річна пані Оля після реабілітації, передбаченої для всіх евакуйованих, поїде до дітей в Одесу.

У кожного, хто приїхав, — своя історія. Майже всі не знають, що чекає попереду, і всі вони спогадами ще в Олешках.

"Я залишилася одна, чоловік помер, торік загинув син. Є брат, який живе у Вінницькій області й запрошує мене. Є родинний будинок, у якому ніхто не живе. Важко, але все ж вирішила їхати з Олешків. Попрощалася, як кажуть, зі своїми чоловіками, бо не знаю, коли туди повернуся, щоб їх на кладовищі провідати", — розповідає ще одна поважна пані.

Жінка каже, що з харчами в Олешках з травня було зовсім погано.

"Хто молодший — їздили велосипедом або ходили пішки у Раденськ. Я не ходила. Мені хоч мільйон запропонують — не піду. Вже вік не той, а на велосипеді не можу", — зазначає співрозмовниця.

За її словами, останнім часом отримували гуманітарну допомогу.

"Гуманітарку наші скидали з великих дронів. “Баба Яга” називали ці дрони… Уночі не виходиш з дому — світломаскування завжди було, але чуєш, що щось упало — на ранок дивишся: гуманітарка, консерви, тушонка, крупи, макарони… А овочі потроху самі садили. Але вони виростали лише в тих, у кого була вода й генератори", — ділиться спогадами пані.

На запитання, чого б зараз вона найбільше хотіла, відповіла: "Цукерок. Таких смачних‑смачних".

У розмову вступає чоловік похилого віку: "За харчами у вересні їздив на велосипеді за 20 км. Я на велосипеді п’ять років не їздив. Мені вже 79. Дві години їхав. Купив харчів — кілограмів 30–40. Їхати назад не міг. Оце пішки в Олешки з Раденська з велосипедом, навантаженим харчами… Шість годин ішов. Як то треба було виживати".

Він продовжує: "І ходити треба було дуже обережно, бо багато де заміновано. Я там ледь не загинув сім днів тому… Йшов додому, вже зовсім близько був, коли дрон врізався в опору освітлення за кілька метрів від мене. Впав. Дим. Важко дихати. Хвилину нічого не бачу… Як мене не зачепили ті бетонні уламки, що розлетілися від того стовпа… Ось це й була остання крапля: тут я вже не можу більше жити й вирішив виїхати".

Михайла Палія з Олешків дочекалася його родина — дружина та дві доньки.

"Ми два роки жили під російською окупацією. Два роки тому, коли мені було 14 років, мама, я і сестра виїхали з Олешків, а тато залишився там. Виїжджали через російські фільтраційні пункти. Нас тримали чотири години на допиті через те, що у нас не було російських документів", — розповіла Ліза Палій.

На запитання, чим зустрічатиме тата вдома у Києві, Ліза відповіла: "Купили сало і зварили борщ, щоб він поїв нормальну їжу".

"Дуже хочеться, щоб такі гуманітарні місії були продовжені. І люди мали змогу виїжджати з окупованих територій безпечно та без остраху, без перевірок на російських пунктах пропуску", — зазначила дівчина.

У Лізи є мрія — побувати в Криму. У 2014 році родина планувала відвідати півострів, але цьому завадила російська окупація. Мрія не згасла. Дівчина вірить: після деокупації українських територій вона обов’язково поїде до Криму — через наші Олешки.

Текст і фото: Олена Савченко