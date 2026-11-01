У чотирьох районах Києва знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об'єкта – КМДА

Унаслідок ворожої атаки на енергооб'єкти Києва знеструмлено один із водопровідних об'єктів, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Через це спостерігається зниження тиску води в Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання. Тиск у мережі почне стабілізуватися після відновлення електроживлення об'єкта. Для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Фахівці "Київводоканалу" працюють для найшвидшого відновлення стабільного водопостачання.

Набрати питну воду можна в міських бюветах. Адреси найближчих бюветних комплексів доступні на сайті КП "Київводфонд".