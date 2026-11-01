На Донеччині внаслідок обстрілів загинула людина, 8 поранені – поліція

За минулу добу війська РФ завдали 1 444 удари по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомляє Національна поліція України.

"Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ, селище Ясногірка, села Петрівка Перша, Степанівка. Руйнувань зазнали 45 цивільних об'єктів, з них 33 житлових будинки", – йдеться у повідомленні.

Поранення отримали 8 людей, також відомо про одного загиблого.

"Слов'янськ росіяни обстріляли дронами, а також авіабомбами – одну людину вбили та двох поранили. Пошкоджено 20 приватних будинків та 3 автомобілі", – розповіли в поліції.

У Краматорську зафіксовано 10 влучань, переважно безпілотниками та бомбами "КАБ-250". Постраждали шестеро людей. Пошкоджено 11 багатоквартирних і 1 приватний будинки, банк, адміністративна будівля, складське приміщення, 2 цивільних авто.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Степанівці пошкоджено приватну оселю, у Святогірську – кафе.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.