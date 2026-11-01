Зеленський: Рішення щодо української ППО потрібно реалізувати якнайшвидше, Україна не може чекати роки

Українська сторона продовжує комунікувати потребу в ракетах Patriot з США, Європою та іншими партнерами, які можуть допомогти, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічні російські удари по українській енергосистемі.

"Щодня комунікуємо про нашу потребу в ракетах до "петріотів" з Америкою, Європою, іншими партнерами, які можуть допомогти. І цього місяця були нові рішення США та європейських країн про нові пакети для України. Але ці постачання не можуть чекати роки", – написав президент в телеграм-каналі.

Так, наголосив він, тільки цієї ночі під ударами росіян була енергетика в чотирьох областях: Дніпровській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій. Це підстанції, трансформатори та лінії електропередачі, що забезпечують електрикою житлові будинки. Наразі сотні тисяч родин залишаються без електрики.

Загалом за тиждень Росія випустила по Україні 1940 ударних дронів, понад 1580 КАБів і 44 ракети різних типів, з них 36 – балістика. Росіяни, зазначив президент, намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів балістики.

"Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз. Дякую всім, хто підтримує захист українського неба", – резюмував Зеленський.