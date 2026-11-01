У Львівській громаді внаслідок удару дронів пошкоджено житлові будинки – мер

Російські окупанти атакували із застосуванням дронів Львівську громаду, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"На щастя, постраждалих немає. Пожеж також не зафіксовано. Усі служби працюють на місцях", – написав Садовий в телеграм-каналі.

За його даними, внаслідок атаки було пошкоджено 5 житлових будинків та автомобіль у кооперативі Агрохімік.

Крім того, у Рясному-Руському шахед впав на недобудований будинок. В Підрясному уламки ворожого дрона пошкодили два вантажні автомобілі, один легковий та порожню складську будівлю.