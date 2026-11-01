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Події

Внаслідок атаки ворожих дронів на Волинь поранено людину – ОВА

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Унаслідок атаки російських дронів на Волинську область поранено одну людину, пошкоджено об'єкти інфраструктури, повідомив начальник ОВА Роман Романюк.

"На щастя, загиблих немає. Одна людина отримала поранення, їй надано необхідну медичну допомогу", – написав він у телеграмі.

За його даними, вночі та вранці на область ворог спрямував десять дронів типу Shahed. Влучання та падіння уламків зафіксовано в Камінь-Каширському районі, зокрема постраждала Маневицька громада. Пошкоджено, зокрема, недіючі будівлі.

Автор

Редактор · Політичні новини
#волинська #атака
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