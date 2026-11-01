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Внаслідок атаки дронів на Київщину травмовано жінку, пошкоджено енергооб'єкти і будинки – ОВА

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Росія другу добу поспіль атакує Київщину дронами, в Обухівському районі травмовано жінку, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Із садном у ділянці правої лопатки та гострою реакцією на стрес її госпіталізували до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надана", – йдеться в повідомленні КОВА в телеграмі.

Наслідки атак зафіксовано в шести районах області. Під ударом опинилися житло, цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура.

Так, в Обухівському районі пошкоджено заклад торгівлі, енергооб'єкт і три транспортні засоби, у Бориспільському – чотири приватні будинки, у Броварському та Бучанському – об'єкти енергетичної інфраструктури, у Фастівському та Білоцерківському – по три приватні домоволодіння.

Автор

Редактор · Політичні новини
#київська #атака_бпла_рф
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