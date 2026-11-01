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ППО знешкодила 371 із 433 ворожих дронів – Генштаб

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ППО знешкодила 371 із 433 ворожих дронів – Генштаб

Сили ППО вночі збили або подавили 371 із 433 російських ударних дронів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 371 ворожий БпЛА типу Shahed (47 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів, понад 40 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" – йдеться в повідомленні.

Росія атакувала Україну з 18:00 31 жовтня, запустивши 433 ударні БпЛА, з них 64 реактивні, "Гербери" та дрони-імітатори "Пародія" з напрямків Орла, Курська, Шаталова, Брянська, Міллерова та окупованого Донецька.

Зафіксовано влучання на 16 локаціях і падіння уламків на 14 локаціях.

Автор

Редактор · Політичні новини
#ппо #цілі #ліквідація
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