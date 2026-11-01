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Семеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Семеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 10 населених пунктах області, семеро людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків зазнав поранень 57-річний чоловік; у сел. Пересічне Дергачівської громади поранено 40-річного чоловіка; у сел. Золочів зазнала поранень 16-річна дівчинка; у сел. Старий Салтів зазнали поранень 53-річний чоловік і жінки 70 та 74 років, отримала гостру реакцію на стрес 71-річна жінка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

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Кореспондент · Регіональні новини
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#постраждалі #харківська #обстріли
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