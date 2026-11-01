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У Києві в квартирі багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий балон – ДСНС

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У Києві в квартирі багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий балон – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У квартирі житлової багатоповерхівки на вулиці Анни Ахматової в Дарницькому районі Києва ввечері 31 жовтня вибухнув туристичний газовий балон, загиблих і постраждалих немає, повідомляє ДСНС Києва.

"В одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий балон, без подальшого горіння", – йдеться в повідомленні служби в телеграмі.

Повідомлення про вибух надійшло о 22:51. Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

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Рятувальники закликали не використовувати туристичні газові балони та пальники в квартирах і дотримуватися правил пожежної безпеки.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #балон #вибух
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