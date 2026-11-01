Через нічні атаки РФ на Дніпропетровщині без світла майже 100 тис. споживачів – ОВА

Унаслідок нічних російських ударів по енергетиці Дніпропетровської області без світла залишаються майже 100 тис. споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Ніч була важкою. Ворог продовжував бити по енергетиці області. Нові удари спричинили повторні знеструмлення", – написав він у телеграмі.

Над відновленням працюють понад 70 аварійних бригад.

За словами Ганжі, напередодні енергетики повернули світло майже всім споживачам у Дніпровському, Кам'янському та Павлоградському районах, знеструмленим через попередні атаки. Заживити залишалося ще кілька тисяч абонентів. У Дніпрі повністю відновили водопостачання.