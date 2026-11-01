Трамп не бачить проблеми в запрошенні Зеленського на саміт G20 у Маямі – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вбачає проблеми у запрошенні президента України Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться у Майамі.

"Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем", – сказав він коротко на запитання журналістів.

Як повідомлялося, раніше в суботу голова Держдепу Марко Рубіо також допустив, що присутність президента України Володимира Зеленського на саміті лідерів G20 у Флориді не можна виключати за певного розвитку подій.

Саміт G20 відбудеться у грудні 2026 року.