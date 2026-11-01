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Трамп не бачить проблеми в запрошенні Зеленського на саміт G20 у Маямі – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі | Фото: www.youtube.com/live/xHSKMevaFIc?si=IRZu8AdfoursQL0s

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вбачає проблеми у запрошенні президента України Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться у Майамі.

"Я б... так, я б із задоволенням. Без проблем", – сказав він коротко на запитання журналістів.

Як повідомлялося, раніше в суботу голова Держдепу Марко Рубіо також допустив, що присутність президента України Володимира Зеленського на саміті лідерів G20 у Флориді не можна виключати за певного розвитку подій.

Саміт G20 відбудеться у грудні 2026 року.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#g20 #трамп #зеленський #сша
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