Втрати РФ за добу склали 2100 військових і майже тисячу дронів – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 2100 російських військових, знищили 944 безпілотники, 259 одиниць автотехніки, 16 артилерійських систем, дев'ять наземних роботизованих комплексів, дві бойові броньовані машини, дві РСЗВ, танк і одиницю спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 590 270 (+2 100) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 451 танк, 25 622 бойові броньовані машини, 51 755 артсистем, 2249 РСЗВ, 1730 засобів ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3054 наземні роботизовані комплекси, 591 605 БпЛА, 5140 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 168 739 одиниць автомобільної техніки та 4861 одиницю спецтехніки.

Дані уточнюються.