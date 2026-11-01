1 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

1 листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери.

Ще сьогодні День заснування Європейського Союзу, Міжнародний день вегана.

Православна церква вшановує пам'ять святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна.

Католицька церква – День усіх святих.

День 1714 Російська агресія - Day 1714 Russian aggression

Міжнародний день вегана

Відзначається щорічно з 1994 р., у день заснування першої "Веганської спільноти" у Великій Британії.

Ідея вегетаріанства та веганства з’явилася аж 2500 років назад в Індії та ще в деяких країнах. Індуїзм пов’язує відмову від м’яса зі священною коровою та філософією переселення душ, буддисти та джайністи також підтримували веганство. Відомо, що грецький філософ та математик Піфагор був переконаним вегетаріанцем.

День працівника соціальної сфери

Відзначається щорічно в першу неділю листопада відповідно до Указу Президента України від 13.04.1999 р. № 374/99.

Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин.

Під час повномасштабної війни навантаження на соціальну сферу суттєво зросло. Фахівці опікуються внутрішньо переміщеними особами (ВПО), українськими військовими та їхніми родинами, людьми з інвалідністю, сиротами та самотніми людьми похилого віку.

День народження Європейського союзу

Утворився на основі підписаного 7 лютого 1992 року Маастрихтського договору, який набув чинності 1 листопада 1993 року.

Всесвітній день екології

Всесвітній день екології або Всесвітній день довкілля, що відзначається 1 листопада, – це день, присвячений визнанню складних взаємовідносин людини з навколишнім середовищем. Він нагадує про важливість збереження балансу між економічним розвитком і збереженням довкілля.

Екологія прагне зрозуміти, як організми впливають на біотичні (живі) та абіотичні (неживі) компоненти свого середовища і самі зазнають впливу від них. З огляду на вплив людини на довкілля, вивчення екології стало як ніколи актуальним. Вона дає уявлення про складні взаємозв’язки в екосистемах і пропонує вирішення нагальних екологічних проблем.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Олександра Костянтиновича Козловського (1876–1898), українського поета;

120 років від дня народження Дмитра Павловича Овчаренка (1906–1976), українського художника театру, педагога;

90 років від дня народження Євгена Путрі (1936-2021), українського скульптора, художника-графіка.

Ще цього дня:

1939 - Верховна Рада СРСР приймає закон про включення Західної України до складу СРСР із підпорядкуванням її УРСР;

1991 - Чечня проголосила свою незалежність;

1993 - У Литві запроваджено візовий в'їзд для жителів СНД;

2006 - Скоєно замах на Олександра Литвиненка: Замах на колишнього офіцера ФСБ РФ Олександра Литвиненка було скоєно 1 листопада 2006 року в Лондоні за допомогою радіоактивного полонію-210. Цей інцидент став першим підтвердженим випадком використання ядерного матеріалу як знаряддя політичного вбивства у сучасному світі, що спровокувало масштабну дипломатичну кризу між Великою Британією та Росією.

Церковне свято

День пам’яті святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна

Святі Косма і Дам’ян — відомі у християнстві як чудотворці і безсрібники, тобто лікарі, що лікували людей безкоштовно, заради Бога. Їх вшановують і Східна, і Західна церкви, особливо в православ’ї та католицизмі. Вважаються покровителями лікарів, хворих і всіх, хто займається милосердям.

Святі народилися в III столітті в місті Аравії Лікійській (нині частина Туреччини). Вони були братами і прийняли християнську віру. Час життя та служіння святих припадає на період гонінь на християн при імператорі Діоклетіані (початок IV століття). Вони не відмовилися від віри в Христа і продовжували лікувати і проповідувати. Їх стратили шляхом побиття і обезголовлення. Після смерті їхні мощі стали місцем паломництва і джерелом чудесного зцілення.

День всіх святих

Християни-католики відзначають День всіх святих 1 листопада. В католицькому календарі це є свято найвищого рангу, коли всі віряни неодмінно повинні відвідати месу.

Історія виникнення Дня всіх святих в Англії та Ірландії має глибинні язичницькі корені. Подію пов’язують з кельтським святом Самайн, що символізував завершення збору врожаю. Після прийняття християнства свято стало називатися Днем усіх святих. У VIII столітті папа Григорій IV постановив, що всі католики повинні святкувати День всіх святих 1 листопада.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Адріан, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна

З прикмет цього дня:

Холодна погода та сніг віщують пізню і холодну весну; високий політ птахів обіцяє багато снігу, а низький — його відсутність; багнюка та відлига свідчать про те, що справжня зима розпочнеться через чотири тижні. Якщо день теплий, то зима буде м'якою.

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