Моравецький оголосив про внесення вотуму недовіри уряду Туска і запропонував технічний уряд на чолі з Мареком Юреком

Колишній прем'єр-міністр (2017-23 рр.) Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його політична сила подає пропозицію про висловлення недовіри уряду Дональда Туска.

"Наша пропозиція – технічний уряд на чолі з Мареком Юреком, який діятиме до проведення виборів, що визначать нову парламентську більшість", – написав він у соцмережі Х.

За словами Моравецького, необхідне "перезавантаження" Конституційного трибуналу, з чим погоджуються різні політичні сили, від "Razem" і "Rozwój Plus" до "Конфедерації", а також президент і, як він висловився, "легітимний голова" трибуналу.

Політик наголосив, що завершення правління нинішньої коаліції – лише початок, і потрібен план, який гарантує, що "драматичні події, свідками яких ми стали вчора", більше не повторяться. Що саме він мав на увазі, Моравецький не уточнив.

Джерело: https://x.com/MorawieckiM/status/2116522629595037884