Фідан за підсумками G20: Туреччина надалі сприятиме встановленню міжнародного миру

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан за підсумками зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті заявив, що Анкара й надалі сприятиме встановленню міжнародного миру та стабільності.

"Туреччина й надалі братиме на себе відповідальність у вирішенні глобальних питань і сприятиме встановленню міжнародного миру й стабільності, відстоюючи принципи багатосторонності, співпраці та дипломатії", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, під час сесій, присвячених геополітичній напруженості, енергетиці та ланцюгам постачання, Туреччина ознайомила колег зі своїми пріоритетами та запропонувала шляхи вирішення проблем. Також на полях зустрічі Фідан обговорив з іншими міністрами двосторонні відносини.

Він подякував держсекретарю США Марко Рубіо за гостинність.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 відбулася в Атланті 30-31 жовтня.

Джерело: https://x.com/HakanFidan/status/2116609979503243595