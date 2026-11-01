Генштаб зафіксував 55 боїв на покровському напрямку від початку доби

Від початку доби 31 жовтня на фронті відбулося 245 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4517 дронів-камікадзе та здійснив 1927 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на північно-слобожанському напрямку зафіксували сім бойових зіткнень, на південно-слобожанському – 13, на лиманському – 9, на слов'янському – 4, на краматорському – 2, на костянтинівському – 15, на покровському – 55, на олександрівському – 1, на гуляйпільському – 8, на оріхівському – 1.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02t98onb6Agh5CQJ3Pr2cFLTFT4nnBJPSCaHnzFtrJNmtA6Do9zBEfJpuy51mF1vw6l