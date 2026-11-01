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Генштаб зафіксував 55 боїв на покровському напрямку від початку доби

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Від початку доби 31 жовтня на фронті відбулося 245 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4517 дронів-камікадзе та здійснив 1927 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на північно-слобожанському напрямку зафіксували сім бойових зіткнень, на південно-слобожанському – 13, на лиманському – 9, на слов'янському – 4, на краматорському – 2, на костянтинівському – 15, на покровському – 55, на олександрівському – 1, на гуляйпільському – 8, на оріхівському – 1.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02t98onb6Agh5CQJ3Pr2cFLTFT4nnBJPSCaHnzFtrJNmtA6Do9zBEfJpuy51mF1vw6l

Автор

Редактор · Політичні новини
#фронт #генштаб #ситуація
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