Росіяни авіаударом зруйнували будівлю міськвиконкому в Краматорську – Гончаренко

Російські війська в суботу ввечері авіаударом зруйнували будівлю виконкому на площі Миру в Краматорську, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Годину тому росія знищила авіаударом центральну будівлю української державності у Краматорську", – написав він у фейсбуці.

За словами Гончаренка, будівля пережила окупацію 2014 року, штурми та звільнення міста. "Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська", – зазначив він.

На оприлюдненому фото видно частково зруйновану та охоплену вогнем багатоповерхову будівлю.

Даних про постраждалих Гончаренко не наводить.

Джерело: https://www.facebook.com/photo?fbid=1674241177687129&set=a.113190383792224