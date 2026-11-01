За атакою на Binance стоїть Північна Корея – заява ФБР

Федеральне бюро розслідувань США встановило, що за викраденням віртуальних активів на суму понад $6 млрд з криптовалютної біржі Binance близько 29 жовтня стоїть Північна Корея, повідомляє ФБР.

"ФБР оприлюднює інформацію про те, що Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея) несе відповідальність за викрадення віртуальних активів на суму понад $6 млрд з криптовалютної біржі Binance приблизно 29 жовтня 2026 року", – йдеться в повідомленні на сайті бюро.

Цю діяльність північнокорейських хакерів у ФБР називають TraderTraitor. За даними бюро, разом із Секретною службою США та кримінально-слідчим підрозділом Податкової служби (IRS-CI) воно зафіксувало, що хакери конвертують викрадені активи переважно в Ethereum. Очікується, що надалі кошти відмиватимуть через DeFi-сервіси та сервіси миттєвого обміну.

У ФБР закликали оператори вузлів THORChain, RPC, обмінні сервіси, DeFi-платформи, компанії з аналізу блокчейну та інших постачальників послуг із віртуальними активами блокувати транзакції з адресами, які використовують хакери. Перелік цих адрес бюро оприлюднило.

Як повідомлялося вдень 30 жовтня, хакери викрали рекордну суму в розмірі $6,3 млрд із найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, повідомляє Reuters.