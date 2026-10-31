Росіяни вбили близько 120 представників духовенства, зруйнували чи пошкодили близько 800 релігійних споруд – Зеленський

Росія внаслідок цілеспрямованих атак убила близько 120 представників духовенства, зруйновано або пошкоджено близько 800 релігійних споруд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Навмисно, не випадково – унаслідок цілеспрямованих атак на цих людей, на наші церкви та інші релігійні установи", – сказав він в інтерв'ю для This Week on Capitol Hill.

За словами президента, деяким із пошкоджених споруд було тисячу років, і їх масовано атакували дронами та ракетами, зокрема крилатими й балістичними.

"Справа не в грошах. Ідеться про нашу спадщину, історію, мистецтво та архітектуру. Їх не можна просто відремонтувати", – наголосив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21593