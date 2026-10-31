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Зеленський зустрівся з Патріархом Варфоломієм і розповів про роботу з партнерами задля миру та контакти зі США

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм і розповів йому про роботу з партнерами для досягнення миру, зокрема про контакти з американською стороною.

"Звісно, поінформував про ситуацію в Україні, про постійні російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя людей", – написав він у телеграмі.

Сторони також обговорили гуманітарну операцію в окупованих Олешках. Зеленський назвав порятунок людей звідти дуже важливим результатом і висловив сподівання, що світ тиснутиме на Росію, щоб такі деескалаційні кроки розширювалися.

Президент привітав Варфоломія з 35-ю річницею інтронізації, яка відзначатиметься 2 листопада.

Як повідомлялося, вдень, 31 жовтня, Зеленський прибув до Стамбула для перемовин з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21588

Автор

Редактор · Політичні новини
#варфоломій #зеленський
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