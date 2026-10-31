У повітряний простір Румунії знову залетіли два безпілотники – МЗС

Ще два безпілотники увійшли в повітряний простір Румунії, цього разу в північній частині країни, повідомило МЗС країни.

"Наші Повітряні сили оперативно прибули на місце. Румунія перебуває на передовій розбудови НАТО 3.0!" – йдеться в повідомленні міністерства в соцмережі Х.

У відомстві також наголосили на потребі "міцного і справедливого миру в Україні".

Чиї це дрони і чи їх збили, МЗС не уточнює.

Як повідомлялося, 17 жовтня два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил (ВПС) Румунії в суботу збили два безпілотники, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни над Чорним морем, повідомило МЗС Румунії.

Джерело: https://x.com/MAERomania/status/2116584672704782359?s=07