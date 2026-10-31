Сибіга: Якщо бойові дії можна зупинити в Олешках, їх можна зупинити всюди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи евакуацію жителів окупованих Олешок, заявив, що Україна готова до припинення бойових дій і очікує того ж від Росії.

"Якщо бойові дії можна зупинити в одному місці, їх можна зупинити всюди – і назавжди. Україна готова. Ми очікуємо того ж від Росії", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, евакуйовані з Олешок громадяни України перетнули кордон у Чернігівській області. Він наголосив, що ті, хто вирішив залишитися в місті, повинні мати безперешкодний гуманітарний доступ.

Сибіга нагадав, що, на його думку, результати в Олешках можуть стати заходом зміцнення довіри та відкрити шлях для подальших кроків у мирному процесі. "Україна діяла добросовісно й дотримала свого слова", – зазначив він.

Міністр подякував за посередництво американській стороні та першій леді США Меланії Трамп, а також Папі Римському, партнерам і омбудсмену Дмитру Лубінцю за координацію операції на місці.