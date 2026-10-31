Гуманітарна місія в Олешках завершилася успішно, евакуйовані в безпеці – Буданов

Гуманітарна місія в окупованих Олешках завершилася успішно, евакуйовані жителі міста перебувають у безпеці, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Найстаршій врятованій 94 роки, наймолодшій дитині лише рік. Сльози, обійми й нарешті перші хвилини спокою без постійного страху за життя", – написав він у телеграмі.

За словами Буданова, всі сторони дотрималися домовленостей. Він наголосив, що місія стала можливою завдяки координації та особистій залученості першої леді США Меланії Трамп, і подякував президенту Володимиру Зеленському та омбудсмену Дмитру Лубінцю.

"Багато що залишиться за кадром, але ми продовжимо роботу: гуманітарні спецоперації мають тривати і перейти у системні рішення", – додав він.