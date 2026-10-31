На Чернігівщині зустріли евакуйованих мешканців окупованих Олешків – Білошицький

Мешканців тимчасово окупованих Олешків Херсонської області, яким вдалося виїхати з міста, зустріли на Чернігівщині, повідомив керівник Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Після тривалого перебування в окупації люди нарешті опинилися на вільній українській землі, де можуть бути поруч із рідними та поступово повертатися до звичного життя", – написав він у телеграмі.

За словами Білошицького, патрульні долучилися до зустрічі та підтримки евакуйованих. Дехто зміг виїхати разом зі своїми домашніми улюбленцями.

Як повідомлялося, мешканці Олешків приїхали з Білорусі до Чернігівської області автобусами гуманітарної місії. Їхній шлях з Олешків проходив через Анапу (Росія), звідки вони вилетіли чотирма літаками до Білорусі, а далі автобусами дісталися України.