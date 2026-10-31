Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський хоче домовитися з партнерами про передачу Україні ракет для ППО до надходження американського пакета

2 хв читати
Додати як джерело
Зеленський хоче домовитися з партнерами про передачу Україні ракет для ППО до надходження американського пакета

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з окремими партнерами можливість тимчасового надання Україні 10-30 ракет для протиповітряної оборони з подальшим поверненням їх за рахунок американського пакета на 500 ракет.

"Кілька разів упродовж цієї війни ми виконували під час різних діалогів операцію, коли ти міняєшся чергами. Я спробую це зробити з деякими партнерами, коли той пакет на 500 ми можемо десь у когось взяти 10, 20, 30 (ракет – ІФ-У) підписати відповідні гарантії, договори, що потім із того американського пакета ми будемо повертати з якимись відсотками або, може, без відсотка", – сказав Зеленський під час преспідходу для українських ЗМІ у Стамбулі у суботу.

За його словами, така схема дала б змогу Україні отримати частину ракет із запасів партнерів раніше, ніж надійдуть американські поставки. Зеленський зазначив, що постачання ракет у межах американської пропозиції відтерміновані на кілька років через особливості виробництва та достатньо повільну готовність США ділитися ракетами зі своїх запасів.

Президент наголосив, що ця швидкість не дасть змоги забезпечити достатній рівень захисту українців. Він також зазначив, що значна частина пакетів протиповітряної оборони нині спрямована на Близький Схід.

"Ми вдячні Сполученим Штатам Америки. Це дуже хороша пропозиція. Безумовно, треба збирати гроші на цю пропозицію. Я впевнений, що ми знайдемо фінанси, дякуючи нашим партнерам, європейським передусім", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна продовжуватиме роботу над отриманням засобів ППО за двосторонніми домовленостями з європейськими та іншими країнами, оскільки розраховувати лише на американські поставки недостатньо.

Як повідомлялося, Державний департамент США схвалив можливий іноземний військовий продаж уряду України 500 ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) та супутнього обладнання орієнтовною вартістю $2,1 млрд за кошти міжнародних партнерів (Канади, Німеччини, Норвегії та ЄС).

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #ппо #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ініціатива щодо припинення війни РФ проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів – Ердоган

Ініціатива щодо припинення війни РФ проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів – Ердоган

Ініціатива щодо припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів, Туреччина готова докласти усі можливі зусилля для ві…

Читати
Зеленський: Гуманітарна операція в Олешках відбулася, розраховуємо на збереження доступу до міста

Зеленський: Гуманітарна операція в Олешках відбулася, розраховуємо на збереження доступу до міста

Гуманітарна операція з порятунку людей в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершилася, евакуйовані громадяни України перетнули кордон…

Читати
Президент Польщі скликає термінові парламентські консультації через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Президент Польщі скликає термінові парламентські консультації через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький заявив про порушення конституційного порядку й силове захоплення Конституційного трибуналу (КТ) в ніч п…

Читати