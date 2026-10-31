Зеленський хоче домовитися з партнерами про передачу Україні ракет для ППО до надходження американського пакета

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з окремими партнерами можливість тимчасового надання Україні 10-30 ракет для протиповітряної оборони з подальшим поверненням їх за рахунок американського пакета на 500 ракет.

"Кілька разів упродовж цієї війни ми виконували під час різних діалогів операцію, коли ти міняєшся чергами. Я спробую це зробити з деякими партнерами, коли той пакет на 500 ми можемо десь у когось взяти 10, 20, 30 (ракет – ІФ-У) підписати відповідні гарантії, договори, що потім із того американського пакета ми будемо повертати з якимись відсотками або, може, без відсотка", – сказав Зеленський під час преспідходу для українських ЗМІ у Стамбулі у суботу.

За його словами, така схема дала б змогу Україні отримати частину ракет із запасів партнерів раніше, ніж надійдуть американські поставки. Зеленський зазначив, що постачання ракет у межах американської пропозиції відтерміновані на кілька років через особливості виробництва та достатньо повільну готовність США ділитися ракетами зі своїх запасів.

Президент наголосив, що ця швидкість не дасть змоги забезпечити достатній рівень захисту українців. Він також зазначив, що значна частина пакетів протиповітряної оборони нині спрямована на Близький Схід.

"Ми вдячні Сполученим Штатам Америки. Це дуже хороша пропозиція. Безумовно, треба збирати гроші на цю пропозицію. Я впевнений, що ми знайдемо фінанси, дякуючи нашим партнерам, європейським передусім", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна продовжуватиме роботу над отриманням засобів ППО за двосторонніми домовленостями з європейськими та іншими країнами, оскільки розраховувати лише на американські поставки недостатньо.

Як повідомлялося, Державний департамент США схвалив можливий іноземний військовий продаж уряду України 500 ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) та супутнього обладнання орієнтовною вартістю $2,1 млрд за кошти міжнародних партнерів (Канади, Німеччини, Норвегії та ЄС).