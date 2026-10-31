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Ердоган обговорить із Трампом і Путіним можливість проведення тристоронніх зустрічей у Туреччині – Зеленський

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Ердоган обговорить із Трампом і Путіним можливість проведення тристоронніх зустрічей у Туреччині – Зеленський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним можливість проведення тристоронніх зустрічей у Туреччині, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується майданчику перемовин, де ми говоримо не тільки про food security, не тільки про Чорноморський коридор, а чи може бути Туреччина місцем, де можуть бути тристоронні зустрічі. Так, безумовно. Президент Ердоган цього хоче. Він дає такі відповідні сигнали, пропозиції. Він буде спілкуватися про це з президентом Сполучених Штатів Америки і з лідером Росії", – сказав Зеленський під час преспідходу для українських ЗМІ у Стамбулі у суботу.

Президент додав, що Україна підтримує можливість проведення тристоронньої зустрічі на рівні лідерів у Туреччині.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#лідери #туреччина #зеленський
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