Противник упродовж суботи атакував Україну 168 БпЛА, збито 124 з них, у повітрі ще 30 – Повітряні сили

Російські окупанти упродовж суботи атакували повітряний простір України 168 БпЛА, з них збито 124, у повітрі ще 30, повідомили Повітряні сили.

"Протягом дня 31 жовтня (із 06.30 по 19.30) противник атакував Україну 168 ударними БпЛА (51 із них – реактивні), Гербера та дронами інших типів, а також S8000 Бандероль/Дань-Т", – йдеться в повідомленні.

У командуванні зазначають, що за попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 122 БпЛА (37 із них – реактивні), два S8000 Бандероль/Дань-Т. Близько 30 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Також закликали не ігнорувати тривогу.