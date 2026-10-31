Бровді назвав гуманітарну операцію в Олешках унікальним прецедентом і прикладом локального перемир'я

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр) назвав гуманітарну операцію в Олешках унікальною та такою, що вже увійшла в історію як прецедент.

"З огляду на крихкі елементи складної багатокомпонентної місії в умовах тотальної недовіри та запеклих бойових дій, з урахуванням можливих допусків і запасів через військові, інженерні, психологічні, дипломатичні та логістичні ризики, операція в Олешках є унікальною і вже стала частиною історії як прецедент", – написав він у телеграмі.

Бровді також зауважив, що місію проводили навіть за умов можливого ущільнення бойового строю противника внаслідок імовірного перегрупування його сил і засобів.

"Сьогодні ми всі побачили, як виглядає локальне припинення вогню в дії", – зазначив він, віддавши шану українським виконавцям операції та всім причетним до неї.