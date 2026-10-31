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Рубіо пояснив участь Лаврова у зустрічі G20 необхідністю спілкуватися з обома сторонами війни

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Рубіо пояснив участь Лаврова у зустрічі G20 необхідністю спілкуватися з обома сторонами війни

Сполучені Штати вважають важливим підтримувати діалог із Росією, оскільки досягнення мирної угоди щодо завершення війни проти України потребує переговорів з обома сторонами, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Щоб завершити війну в Україні мирним шляхом, необхідне врегулювання шляхом переговорів. Між ким має відбутися таке врегулювання? Між Росією та Україною. Як можна досягти домовленостей між Росією та Україною, якщо немає можливості спілкуватися з обома сторонами?" – сказав він на пресконференції в Атланті після зустрічі міністрів закордонних справ країн G20.

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп вважає важливим, щоб Росія залишалася учасницею дискусій у межах G20. Він наголосив, що участь у зустрічах або розмови з російськими представниками не означають легітимізації їхніх дій чи підтримки їхньої позиції.

"Усі прагнуть укладення угоди, яка покладе край цій війні. Як можна укласти угоду, не зустрічаючись із ними, не розмовляючи з ними, не взаємодіючи з ними?" – зазначив держсекретар.

Він також нагадав про ядерний арсенал Росії та наголосив на важливості збереження певного рівня комунікації між Вашингтоном і Москвою для запобігання можливій ескалації.

Рубіо зазначив, що США багато спілкувалися з українською стороною, можливо, навіть більше, ніж із російською, однак вважають необхідним підтримувати контакти і з Москвою.

"Якщо ми можемо відіграти роль посередника у припиненні цього конфлікту, Сполучені Штати готові це зробити. А для цього нам необхідно мати можливість спілкуватися з обома сторонами", – наголосив Рубіо.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#рф #позиція #сша
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