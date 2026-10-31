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Рубіо не виключив присутності Зеленського на саміті G20

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Рубіо не виключив присутності Зеленського на саміті G20
Фото: https://www.president.gov.ua/

Присутність президента України Володимира Зеленського на саміті лідерів G20 у Флориді не можна виключати за певного розвитку подій, заявив у суботу голова Держдепу Марко Рубіо.

"Щодо запитання про пана Зеленського: бачите, це зустріч на рівні лідерів. Рішення залежатиме від самого президента. Я б не виключав такої можливості. Гадаю, президент міг би розглянути це – особливо якщо його участь може призвести до позитивних результатів, – але на сьогодні жодних оголошень із цього приводу в мене немає.", – сказав він на прес-конференції в Атланті після зустрічі глав МЗС G20.

Саміт G20 відбудеться у грудні 2026 року.

Автор

Редактор · Політичні новини
#g20 #сша
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