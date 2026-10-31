Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Атаки на цивільні судна в Чорному морі є неприйнятими для Туреччини – Ердоган

1 хв читати
Додати як джерело
Атаки на цивільні судна в Чорному морі є неприйнятими для Туреччини – Ердоган

Атаки на цивільні судна та кроки, які посилять ескалацію в Чорному морі, є неприйнятими для Туреччини, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, закликавши Україну та Росію діяти відповідально у цьому питанні.

"Від початку війни ми докладаємо активні зусилля для підтримання безпеки і стабільності в Чорноморськом регіоні. Але паралельно з нещодавньою ескалацією ми спостерігаємо, що конфлікт перекинувся і на Чорне море. Очевидно, що атаки на цивільні судна та кроки, які посилять ескалацію в Чорному морі, нікому не принесуть користі", – сказав Ердоган на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі у суботу.

"Для нас є абсолютно неприйнятними такі напади, від кого б вони не виходили, якими причинами не обґрунтовувалися. Ми закликаємо всі сторони діяти відповідально у цьому питанні", – наголосив він.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#чорне_море #атаки #ердоган
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Ініціатива щодо припинення війни РФ проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів – Ердоган

Ініціатива щодо припинення війни РФ проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів – Ердоган

Ініціатива щодо припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів, Туреччина готова докласти усі можливі зусилля для ві…

Читати
Зеленський: Гуманітарна операція в Олешках відбулася, розраховуємо на збереження доступу до міста

Зеленський: Гуманітарна операція в Олешках відбулася, розраховуємо на збереження доступу до міста

Гуманітарна операція з порятунку людей в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершилася, евакуйовані громадяни України перетнули кордон…

Читати
Президент Польщі скликає термінові парламентські консультації через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Президент Польщі скликає термінові парламентські консультації через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький заявив про порушення конституційного порядку й силове захоплення Конституційного трибуналу (КТ) в ніч п…

Читати