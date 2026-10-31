Атаки на цивільні судна в Чорному морі є неприйнятими для Туреччини – Ердоган

Атаки на цивільні судна та кроки, які посилять ескалацію в Чорному морі, є неприйнятими для Туреччини, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, закликавши Україну та Росію діяти відповідально у цьому питанні.

"Від початку війни ми докладаємо активні зусилля для підтримання безпеки і стабільності в Чорноморськом регіоні. Але паралельно з нещодавньою ескалацією ми спостерігаємо, що конфлікт перекинувся і на Чорне море. Очевидно, що атаки на цивільні судна та кроки, які посилять ескалацію в Чорному морі, нікому не принесуть користі", – сказав Ердоган на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі у суботу.

"Для нас є абсолютно неприйнятними такі напади, від кого б вони не виходили, якими причинами не обґрунтовувалися. Ми закликаємо всі сторони діяти відповідально у цьому питанні", – наголосив він.