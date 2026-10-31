Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ініціатива щодо припинення війни РФ проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів – Ердоган

1 хв читати
Додати як джерело
Ініціатива щодо припинення війни РФ проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів – Ердоган

Ініціатива щодо припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів, Туреччина готова докласти усі можливі зусилля для відкриття шляху, який веде до миру, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Під час наших сьогоднішніх перемовин ми детально обговорили нещодавні активні зусилля, спрямовані на забезпечення миру в Україні та безпекової ситуації в Чорному морі. Ми дуже приємно відзначаємо, що ініціатива щодо припинення війни дипломатичним шляхом знову набрала обертів, зокрема завдяки зусиллям американського президента пана Трампа", – сказав Ердоган на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі у Суботі.

Президент зазначив, що переговори між Україною та Росією, які Туреччина організувала на своїй території, продемонстрували, що дипломатія здатна принести конкретні результати.

"Хочу наголосити, що ми готові докласти усіх можливих зусиль, щоб відкрити шлях, який веде до миру", – підкреслив він.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#туреччина #відновлення #дипломатія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Гуманітарна операція в Олешках відбулася, розраховуємо на збереження доступу до міста

Зеленський: Гуманітарна операція в Олешках відбулася, розраховуємо на збереження доступу до міста

Гуманітарна операція з порятунку людей в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершилася, евакуйовані громадяни України перетнули кордон…

Читати
Президент Польщі скликає термінові парламентські консультації через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Президент Польщі скликає термінові парламентські консультації через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький заявив про порушення конституційного порядку й силове захоплення Конституційного трибуналу (КТ) в ніч п…

Читати