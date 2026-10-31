Ініціатива щодо припинення війни РФ проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів – Ердоган

Ініціатива щодо припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом знову набрала обертів, Туреччина готова докласти усі можливі зусилля для відкриття шляху, який веде до миру, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Під час наших сьогоднішніх перемовин ми детально обговорили нещодавні активні зусилля, спрямовані на забезпечення миру в Україні та безпекової ситуації в Чорному морі. Ми дуже приємно відзначаємо, що ініціатива щодо припинення війни дипломатичним шляхом знову набрала обертів, зокрема завдяки зусиллям американського президента пана Трампа", – сказав Ердоган на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі у Суботі.

Президент зазначив, що переговори між Україною та Росією, які Туреччина організувала на своїй території, продемонстрували, що дипломатія здатна принести конкретні результати.

"Хочу наголосити, що ми готові докласти усіх можливих зусиль, щоб відкрити шлях, який веде до миру", – підкреслив він.