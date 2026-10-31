Лубінець розповів про враження від поїздки до Олешків: Важко першому зробити такий крок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи своє перебування на тимчасово окупованій Росією території України під час гуманітарної місії в Олешках, заявив, що був щасливий повернутися, та зазначив, що вперше український омбудсман фізично побував на території, контрольованій РФ.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Лубінець наголосив, що вперше "фізично український омбудсман побував на території, яку контролює РФ".

Відповідаючи на запитання щодо його особистого враження про поїздку на тимчасово окуповану Росією українську територію, він сказав: " Я щасливий, що повернувся. Я скажу відверто. Ви ж розумієте, важко завжди першому зробити такий крок".

За словами омбудсмана, він "ці три дні був абсолютно без зв'язку" й не знав, "як відреагує українське суспільство".

"Я розумію, що по-різному можна сприймати те, що відбувалося. Зараз, я скажу так: я щасливий від того, що нашій команді вдалося повернути наших громадян. Якщо б навіть ми поїхали і повернули одну людину, я б зробив рівно те ж саме. Не в кількості справа. Справа в наших підходах, в наших принципах", – наголосив Лубінець.

Омбудсман розповів, що в Олешках він спілкувався виключно державною мовою й всі місцеві мешканці відповідали йому українською..

Він також звернув увагу на три категорії людей, з якими зустрічався в Олешках.

"Я особисто підходив, практично до кожного і кожної. Одні люди казали: "Ні, ми хочемо залишитись". Ми їм привезли величезну гуманітарну допомогу. Ті, хто сказали: "Ми хочемо в Україну", – сьогодні ви бачите їх тут. Там були люди, які хотіли поїхати на територію Російської Федерації. Я їм казав: "Це ваш вибір, ми готові вам допомагати", – розповів омбудсман.

Він зазначив важливість цієї гуманітарної місії: "Ми напрацьовали унікальні інструменти, які показали, що вони можуть працювати".

Також Лубінець вкотре наголосив, щод над питанням повернення мешканців Олешків працювала велика українська команда, зокрема, президент, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, якій брав участь у перемовинах, Офіс омбудсмана. За його словами гуманітарна місія стала можливою завдяки зусиллям трьох країн: США, України та РФ.

Як повідомлялося, мешканці Олешків приїхали з Білорусі до Чернігівської області автобусами гуманітарної місії. Їхній шлях з Олешків проходив через Анапу (Росія), звідки вони вилетіли чотирма літаками до Білорусі, а далі автобусами дісталися до України.