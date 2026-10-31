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Всі евакуйовані з Олешків мешканці отримують меддопомогу та соціальну підтримку – Лубінець

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Всі евакуйовані з Олешків мешканці отримують меддопомогу та соціальну підтримку – Лубінець
Фото: Інтерфакс-Україна / Олена Савченко

Всі мешканці, які приїхали до України із тимчасово окупованого Росією міста Олешки (Херсонська область), отримують медичну допомогу, соціальну підтримку та психологічну реабілітацію, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Зараз  ті громадяни, які абсолютно свідомо обрали приїхати в Україну,  отримують медичну допомогу, соціальну підтримку, психологічну реабілітацію, супровід з боку державних органів влади України, благодійних фондів, за координацією нашої структури – Офісу Омбудсмана України", – сказав Лубінець журналістам у суботу.

Мешканці Олешків отримують медичну допомогу, соціальну підтримку та психологічну реабілітацію.

Він нагадав, що режим тиші в Олешках завершиться першого листопада о 22.59.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Лубінець вважає продовження режиму тиші до першого листопада "одним з найголовніших результатів цієї гуманітарної місії, яку ми запустили разом з російською стороною".

Як повідомлялося, жителі тимчасово окупованого Росією міста приїхали у суботу до України.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#гуманітарна #олешки #місія
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