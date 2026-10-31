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На Дніпропетровщині пункти незламності переведені на цілодобовий режим роботи у районах, де досі немає світла

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На Дніпропетровщині пункти незламності переведені на цілодобовий режим роботи у районах, де досі немає світла
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У населених пунктах Дніпровського, Кам'янського та Павлоградського районів Дніпропетровської області, де через ворожі атаки досі немає світла, Пункти незламності переведені на цілодобовий режим роботи, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Якщо ваша оселя залишається знеструмленою, звертайтеся до найближчого пункту. Там можна зарядити гаджети, скористатися Інтернетом та зігрітися. Усі пункти забезпечені генераторами та запасами питної води", – йдеться у його дописі в телеграм-каналі в суботу.

Автор

Редактор · Політичні новини
#дніпропетровщина #проблеми #енергопостачання
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