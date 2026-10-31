Глава Херсонської МВА попередив про можливі провокації РФ для зриву режиму тиші та закликав жителів бути обережними

У російському інформаційному просторі з'являються повідомлення, які можуть свідчити про підготовку провокацій для порушення режиму припинення вогню, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько.

"У російському інформаційному просторі з'являються повідомлення та заяви, які можуть свідчити про підготовку підґрунтя для можливих провокацій. Ймовірно, ворог може використати подібні інформаційні приводи для порушення режиму припинення вогню", – написав він у Телеграмі.

За словами Шанька, оголошений режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 1 листопада. Водночас він наголосив, що навіть за умов припинення вогню загроза російських атак залишається.

Начальник МВА закликав жителів Херсонської громади 1 листопада бути особливо пильними. "За можливості уникайте місць масового скупчення людей. Утримайтеся від відвідування "червоних зон" та районів із підвищеними ризиками. Не ігноруйте повідомлення про повітряну небезпеку та загрозу атак безпілотників. Без нагальної потреби не залишайте безпечних місць", – йдеться у повідомленні.

Він також закликав не піддаватися паніці та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.