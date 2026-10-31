Лубінець: Серед евакуйованих з Олешків 94-річний житель, однорічна дитина, а також папуга і єнот

Під час гуманітарної місії з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області вдалося евакуювати цивільних жителів та їхніх домашніх тварин, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Жителі Олешок перетнули кордон! Гуманітарна місія завершилася успішно!" – написав він у телеграмі в суботу.

За словами омбудсмана, найстаршій евакуйованій людині 94 роки, наймолодшій – трохи більше року. Разом із людьми вдалося вивезти собак, котів, папугу і навіть єнота.

Лубінець зазначив, що режим тиші, встановлений для проведення гуманітарної операції, триватиме до 1 листопада, 22:59. За його словами, це найдовший із 2022 року режим тиші, якого дотримуються обидві сторони.

Він також висловив сподівання, що досвід цієї місії стане основою нового механізму реагування на гуманітарні кризи.

Омбудсман подякував за сприяння в організації місії першій леді США Меланії Трамп, президенту України Володимиру Зеленському, народному депутату Давиду Арахамії, а також Силам оборони України. За його словами, проведення операції стало можливим завдяки домовленостям з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.