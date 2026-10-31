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Зеленський: Гуманітарна операція в Олешках відбулася, розраховуємо на збереження доступу до міста

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Зеленський: Гуманітарна операція в Олешках відбулася, розраховуємо на збереження доступу до міста
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Гуманітарна операція з порятунку людей в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершилася, евакуйовані громадяни України перетнули кордон на Чернігівщині, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині. Була встановлена тиша на Херсонському напрямку, і у цей час були розміновані дороги в Олешки, доставлені гуманітарні вантажі", – написав він у Телеграмі в суботу.

За словами Зеленського, з міста та навколишньої громади вивезли людей, які потребували евакуації. Наразі вони перетнули кордон України на Чернігівщині, де їм нададуть необхідну допомогу.

"Розраховуємо, що гуманітарний доступ до Олешків буде залишатись", – зазначив президент.

Він наголосив на необхідності ефективної роботи урядових структур, обласної та місцевої влади для допомоги евакуйованим в адаптації.

Зеленський подякував американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво, Силам оборони України – за гарантування безпекових умов для проведення операції, а також уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю та його команді – за реалізацію місії.

Президент також відзначив роль журналістів, політичних і громадських лідерів та всіх небайдужих, які привертали увагу світу до гуманітарної ситуації в Олешках.

"Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру", – додав він.

Автор

Редактор · Політичні новини
#олешки #евакуація #президент
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