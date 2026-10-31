На Дніпропетровщині внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено дільницю "Газмереж"

В суботу внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено дільницю Дніпропетровської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" на півдні області.

"На щастя, працівники не постраждали. На місці працюють ДСНС і поліція, наслідки обстрілу уточнюються", – йдеться у повідомленні пресцентру "Газмереж".

Від початку повномасштабного вторгнення ця дільниця вже вчетверте зазнає пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів.

"Для наших команд у прифронтових регіонах це постійний ризик. Тому безпека людей і чітке дотримання безпекових правил мають залишатися основою роботи", – зазначила голова Правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" Людмила Кіндер.

Після завершення обстеження буде визначено обсяг необхідних відновлювальних робіт.